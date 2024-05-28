Форвард Шахтаря Данило Сікан пригадав, як на початку своєї ігрової кар'єри міг потрапити в академію Динамо.

"Чи були в моїй родині футболісти? Грав мій дід, Анатолій Сікан. Не знаю, коли і як, але його запрошували у Динамо. Проте не відпустили батьки. У той час не так просто було взяти й кудись поїхати. На жаль, потім він повісив бутси на цвях.

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Як опинився в академії Карпат? Десь у 10-11 років захотів спробувати сили у Динамо. Пройшов відбір і мені сказали, що треба приїхати на збори, але я відмовився, бо у Динамо не сподобалося. А через місяць ми з ДЮСШ приїхали у Вінницю, де грали проти Карпат. Поступились у серії пенальті, але мене запросили вже на перегляд у Карпатах. Там тренер Володимир Безуб’як подивився на мене й захотів, аби я залишився у команді.

В академії "левів" мені дуже сподобалось. А окрім цього – хотів кудись "подітися", бо у Житомирі не було професійного футболу. Тоді хлопці грали хіба що у чемпіонаті області", – поділився Сікан в інтерв'ю Українському футболу.

Відзначимо, що Данило в підсумку став основним форвардом Шахтаря. У поточному сезоні у складі "гірників" провів 42 матчі у всіх турнірах, в яких відзначився 16 голами та 5 асистами.

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