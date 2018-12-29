УЄФА засудив расистські вигуки фанатів Інтера на адресу Кулібалі

УЄФА опублікувала офіційну заяву щодо расистстького скандалу, який розгорівся після матчу між Інтером і Міланом.

УЄФА різко засудив дії вболівальників Інтера, які вигукували расистські гасла на адресу захисника Наполі Каліду Кулібалі під час матчу 18 туру чемпіонату Італії Інтер – Наполі, повідомляє прес-служба організації.

FIFPro та УЄФА засуджують расистські образи на адресу Кулібалі. Обидві організації задоволені оперативними діями італійських футбольних чиновників, які покарали Інтер проведенням двох домашніх матчів без глядачів.

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Ми дуже стурбовані цим неприйнятним інцидентом і тим, що не дотримались загальновизнаних трьохетапних антирасистських протоколів. Незважаючи на заяви, зроблені спікером стадіону, вболівальники не припиняли ображати Каліду. Більш того, схоже, що тренерський штаб Наполі кілька разів інформував рефері про дії фанатів.

FIFPro та УЄФА вважають, що прояви расизму на адресу Кулібалі, якому довелося покинути поле після другої жовтої картки, неприйнятні і не повинні мати місце в футболі", – йдеться у листі УЄФА.

До слова, Інтер вже покараний двома матчами без глядачів. Окрім цього, фанатська трибуна Джузеппе Меацца буде закрита для вболівальників на три домашні матчі "нерадзуррі".

Нагадаємо, що Кулібалі у матчі проти Інтера отримав другу жовту картку, проявивши незадоволення рішенням арбітра.Міланці забили переможний гол, коли неаполітанці грали в меншості.

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