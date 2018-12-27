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Інтер проведе два матчі без глядачів – міланці покарані через расистські викрики фанатів на адресу Кулібалі

19:16 171 Читать на русском
Інтер проведе два матчі без глядачів – міланці покарані через расистські викрики фанатів на адресу Кулібалі
Каліду Кулібалі / фото із соцмереж

Дисциплінарний комітет Федерації футболу Італії виніс покарання Інтеру за підсумками матчу 18-го туру серії А з Наполі.

Міланський клуб проведе два домашні матчі – проти Беневенто і Сассуоло без глядачів через расистські образи з боку уболівальників на адресу захисника Наполі Каліду Кулібалі.

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Окрім того, фанатська трибуна Джузеппе Меацца буде закрита для вболівальників на три домашні матчі "нерадзуррі".

Зазначається, що таке жорстке покарання зумовлене тим, що подібне трапляється вже не вперше.

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Італія18 турСан-Сіро (Мілан)

Інтер - Наполі: Середа 26 грудня 2018

Інтер
Матч завершено
1 : 0
Наполі
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Теги
Джузеппе Меацца Каліду Кулібалі Каліду Кулібалі Інтер Інтер Італія Расизм у футболі Інтер - Наполі
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