УЄФА визначив гравця тижня у Лізі Європи
18:02 - Читать на русском
Союз європейських асоціацій визначив переможця у номінації Гравець тижня Ліги Європи.
Півзахисник Манчестер Юнайтед Бруну Фернандеш визнаний найкращим гравцем за підсумками перших поєдинків 1/16 ЛЄ, повідомляє офіційний Twitter змагань.
УЄФА оголосив гравця тижня Ліги чемпіонів
Лідер МЮ записав у свій актив дубль у феєричному протистоянні з Реал Сосьєдадом (4:0). У боротьбі за звання гравця тижня Бруну випередив трьох футболістів: Петковіча (Динамо Загреб), Даббура (Хоффенхайм) та Бейла (Тоттенхем).
Зауважимо, матчі-відповіді 1/16 фіналу Ліги Європи відбудуться 24-25 лютого.
Ліга Європи: Манчестер Юнайтед знищив Реал Сосьєдад, Байєр програв у феєричному матчі Янг Бойз, Мілан втратив перемогу
Коментарі
0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter