Приз отримав нападник ПСЖ Кіліан Мбаппе, повідомляє офіційний сайт УЄФА.

Бейл, Бруну Фернандеш і автори дублів претендують на титул гравця тижня Ліги Європи

Форвард парижан, який оформив хет-трик на Камп Ноу, випередив трьох конкурентів. За титул також змагалися вінгер Ліверпуля Мохамед Салах, нападник дортмундської Борусії Ерлінг Холанд і півзахисник Порту Сержіу Олівейра. Раніше Холанд, Мбаппе і 6 гравців Ліверпуля потрапили до команди тижня Ліги чемпіонів.

Відзначимо, що стадія 1/8 фіналу ЛЧ продовжиться вже наступного тижня. Матчі зіграють 23-24 лютого.

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