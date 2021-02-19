УЕФА определил игрока недели в Лиге Европы
18:02 - Читати українською
Союз европейских ассоциаций определил победителя в номинации Игрок недели Лиги Европы.
Полузащитник Манчестер Юнайтед Бруну Фернандеш признан лучшим игроком по итогам первых поединков 1/16 ЛЕ, сообщает официальный Twitter соревнований.
УЕФА объявил игрока недели Лиги чемпионов
Лидер МЮ записал в свой актив дубль в феерическом противостоянии с Реал Сосьедадом (4:0). В борьбе за звание игрока недели Бруну опередил трех футболистов: Петковича (Динамо Загреб), Даббура (Хоффенхайм) и Бейла (Тоттенхэм).
Заметим, ответные матчи 1/16 финала Лиги Европы состоятся 24-25 февраля.
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