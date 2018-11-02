УЄФА відзначив гол Кендзьори у ворота Ренна

Навіть у Союзі європейських футбольних асоціацій залишись вражені від голу захисника Динамо Томаша Кендзьори у матчі проти Ренна (2:1).

УЄФА на своїй сторінці в Instagram відзначив гол динамівця Томаша Кендзьори в матчі 3-го туру групового етапу Ліги Європи проти Ренна.

"Удар життя завдяки Хацкевичу, а хвалився Гармаш": Кендзьора про причини супергола Динамо та зміну позиції у збірній

Представники футбольного органу висунули припущення про гол сезону в дописі під відео.

Нагадаємо, на 21-й хвилині поєдинку Ренн – Динамо після дальнього удару поляка – м'яч влетів у дев'ятку воріт Ренна. В підсумку кияни перемогли з рахунком 2:1.