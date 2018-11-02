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УЄФА відзначив гол Кендзьори у ворота Ренна

1 листопада 20:09 896 Читать на русском
УЄФА відзначив гол Кендзьори у ворота Ренна
Томаш Кендзьора / Фото 1927.kiev.

Навіть у Союзі європейських футбольних асоціацій залишись вражені від голу захисника Динамо Томаша Кендзьори у матчі проти Ренна (2:1).

УЄФА на своїй сторінці в Instagram відзначив гол динамівця Томаша Кендзьори в матчі 3-го туру групового етапу Ліги Європи проти Ренна.

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Представники футбольного органу висунули припущення про гол сезону в дописі під відео.

Нагадаємо, на 21-й хвилині поєдинку Ренн – Динамо після дальнього удару поляка – м'яч влетів у дев'ятку воріт Ренна. В підсумку кияни перемогли з рахунком 2:1.

Goal of the season so far? #UEL #europaleague

Допис, поширений UEFA Europa League (@europaleague)

Ліга Європи3 турРоазон Парк (Ренн)

Ренн - Динамо: Четвер 25 жовтня 2018

Ренн
Матч завершено
1 : 2
Динамо
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Теги
Відеоновини Динамо Динамо Ліга Європи УЄФА Томаш Кендзьора Томаш Кендзьора Ренн - Динамо
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