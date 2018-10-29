"Удар життя завдяки Хацкевичу, а хвалився Гармаш": Кендзьора про причини супергола Динамо та зміну позиції у збірній

Захисник київського Динамо Томаш Кендзьора поспілкувався із заступником головного редактора Przeglad Sportowy Томашем Влодарчиком. Про гол у ворота Ренна, Олександра Хацкевича і збірну Польщі читайте на "Футбол 24".

"Хацкевич вичитав мене"

Фантастичний гол у ворота Ренна? Кумедна вийшла ситуація, адже за день до того у нас відбулось тренування там же і тренер Хацкевич дав вказівку пограти на скороченій ділянці поля. Я опинився у дуже схожій ситуації, перед штрафним майданчиком, але не пробив, а віддав м'яч убік. Суперник перехопив його, пішла контра і ми пропустили гол.

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Після заняття тренер підійшов до мене і почав докоряти. Запитав, чому я не б'ю, якщо маю для цього всі умови і здібності. "Да, да, да", – коротко відповів я, але він ще раз наголосив, що під час матчу мені не потрібно думати двічі. Ось я і не брав час на роздуми. Вийшло ідеально.

Треба слухати тренера? Так, звичайно! Відразу після матчу в мене був тест на допінг. Я пізно повернувся до готелю, тому лише вранці ми могли порозмовляти про цей гол. Тренер тільки красномовно на мене глянув, і ми посміхнулись один до одного.

"Гармаш ледь собі ногу не відірвав"

Партнери здивувались? Насамперед Денис Гармаш, наш дотепник у команді. Він за мить до удару не влучив у м'яч, тому той дійшов до мене. Відзначав, який гарний гольовий пас віддав. Казав, ніби це все було навмисне, щоб я міг показати свій удар здалеку.

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Звичайно, він отримав швидку відповідь. Ледь не відірвав собі ногу, якою замахнувся під удар зі всієї сили. Якщо серйозно, то я отримав море привітань. Це, безсумнівно, найкрасивіший гол у моїй кар'єрі – у серйозному турнірі, проти сильної команди.

"Відчуваю, що розвиваюсь"

Гра в основі в кожному матчі? Так, я абсолютно не шкодую, що поїхав на Схід. Моєю мето було перейти в сильний клуб, який грає у єврокубках. Наразі все йде в гарному напрямку. Відчуваю, що розвиваюсь. Я став уже зовсім іншим гравцем, ніж був у чемпіонаті Польщі. Та й у Києві мені живеться дуже добре. Працюю щодня у відмінних умовах, нема на що нарікати.

Чи був розчарований вильотом з Ліги чемпіонів

Так, звісно. У кваліфікації ми потрапили на Аякс і вилетіли, але нема чого соромитись. Адже на груповому етапі ця команда показала навіть в матчі з Баварією, що вміє грати у футбол. Зараз ми б'ємось за якнайкращий результат у Лізі Європи, а на внутрішній арені – за чемпіонство України, щоб забезпечити собі пряму путівку в ЛЧ. На тижні граємо дуже важливий матч проти Шахтаря.

Конкуренція у збірній Польщі і зміна позиції

Після Чемпіонату світу я повернувся у національну команду. Відколи граю в Динамо, мене викликають досить регулярно, однак не зміг потрапити на найважливішу подію – Мундіаль, який відбувся в Росії. Конкуренція на правому фланзі величезна, але це добре. Наразі №1 – Бартош Берешинскі, але я не складаю зброї. Конкуренція робить кращими.

Ніхто не ображатиметься, якщо тренер вибере когось іншого. Лівий фланг – велика проблема у збірній? Я грав кілька матчів на цій позиції ще в Леху. Це трохи інший досвід, адже треба частіше грати слабшою ногою, трохи по-іншому розташовуватись перед суперником, але в мене не виникне проблем, якщо наставник скаже зіграт ліворуч.

Переклав та адаптував Тарас Котів, "Футбол 24"

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