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УЕФА отметил гол Кендзёры в ворота Ренна

20:09 91 Читати українською
УЕФА отметил гол Кендзёры в ворота Ренна
Томаш Кендзёра / Фото 1927.kiev.

Даже в Союзе европейских футбольных ассоциаций остались поражены голом защитника Динамо Томаша Кендзёры в матче против Ренна (2:1).

УЕФА на своей странице в Instagram отметил гол динамовца Томаша Кендзёры в матче 3-го тура группового этапа Лиги Европы против Ренна.

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Представители футбольного органа выдвинули предположение о голе сезона в заметке под видео.

Напомним, на 21-й минуте поединка Ренн – Динамо после дальнего удара поляка – мяч влетел в девятку ворот Ренна. В итоге киевляне победили со счетом 2:1.

Goal of the season so far? #UEL #europaleague

Допис, поширений UEFA Europa League (@europaleague)

Лига Европы3 турРоазон Парк (Ренн)

Ренн - Динамо Киев: Четверг 25 октября 2018

Ренн
Матч окончен
1 : 2
Динамо Киев
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Динамо Киев Динамо Киев Лига Европы УЕФА Томаш Кендзёра Томаш Кендзёра Видеоновости Ренн - Динамо Киев
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