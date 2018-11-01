УЕФА отметил гол Кендзёры в ворота Ренна

Даже в Союзе европейских футбольных ассоциаций остались поражены голом защитника Динамо Томаша Кендзёры в матче против Ренна (2:1).

УЕФА на своей странице в Instagram отметил гол динамовца Томаша Кендзёры в матче 3-го тура группового этапа Лиги Европы против Ренна.

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Представители футбольного органа выдвинули предположение о голе сезона в заметке под видео.

Напомним, на 21-й минуте поединка Ренн – Динамо после дальнего удара поляка – мяч влетел в девятку ворот Ренна. В итоге киевляне победили со счетом 2:1.