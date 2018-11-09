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УЄФА відкрив справу проти Спартака через незадовільну поведінку вболівальників – клубу загрожують серйозні санкції

21:14 709 Читать на русском
УЄФА відкрив справу проти Спартака через незадовільну поведінку вболівальників – клубу загрожують серйозні санкції
фанати Спартака / фото: ФК Спартак Москва

Московський Спартак ризикує отримати серйозне покарання від УЄФА за дії своїх фанатів під час поєдинку 4 туру групового турніру Ліги Європи проти Рейнджерс.

УЄФА відкрив провадження проти московського Спартака через поведінку вболівальників під час матчу Ліги Європи проти шотландського Рейнджерс, інформує офіційний сайт Організації.

Російські фанати кидали на поле заборонені предмети (через що матч навіть був перерваний), один з яких впав у безпосередній близкості від гравця Рейнджерс. Крім того, вболівальники блокували проходи на сходах.

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Цікаво, що раніше аналогічне провадження було відкрито і проти ЦСКА Москва.

Також проти Спартака та Рейнджерс відкрито провадження за фактом початку поєдинку із запізненням. Справа буде розглянута Дисциплінарним комітетом УЄФА 13 грудня.

За інформацією російських ЗМІ, Спартак ризикує отримати покарання у вигляді штрафу, а також проведення мінімум одного домашнього матчу Ліги Європи без глядачів.

Ліга Європи4 турВідкриття Арена (Спартак) (Москва)

Спартак Москва - Рейнджерс: Четвер 08 листопада 2018

Спартак Москва
Матч завершено
4 : 3
Рейнджерс
перейти до матчу турнірна таблиця матчі
Теги
Спартак Москва Спартак Москва Ліга Європи УЄФА футбольні фанати Спартак Москва - Рейнджерс
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