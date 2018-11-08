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УЄФА відкрив справу проти ЦСКА через порушення під час матчу проти Роми

18:37 3 Читать на русском
УЄФА відкрив справу проти ЦСКА через порушення під час матчу проти Роми
УЄФА відкрив справу проти ЦСКА / фото: ФК Рома

УЄФА відкрив провадження за фактом порушень під час поєдинку 4 туру групового турніру Ліги чемпіонів 2018/19 ЦСКА – Рома.

Московський ЦСКА звинувачується у неналежній поведінці уболівальників під час поєдинку проти Роми в рамках 4 туру Ліги чемпіонів, інформує офіційний сайт УЄФА.

ЦСКА – Рома – 1:2 – відео голів та огляд матчу

Вболівальники російського клубу блокували проходи на сходах, а також кидали на поле заборонені предмети. До слова, перед першим поєдинком цих команд у Римі фанати ЦСКА постраждали внаслідок виходу з ладу ескалатора у метро.

Справа буде розглянута 22 листопада. Нагадаємо, матч ЦСКА – Рома завершився перемогою італійців з рахунком 2:1.

Ліга чемпіонів4 турАрена ЦСКА (Москва)

ЦСКА Москва - Рома: Середа 07 листопада 2018

ЦСКА Москва
Матч завершено
1 : 2
Рома
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Рома Рома ЦСКА Москва ЦСКА Москва Ліга чемпіонів УЄФА футбольні фанати ЦСКА Москва - Рома
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