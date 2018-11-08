УЄФА відкрив справу проти ЦСКА через порушення під час матчу проти Роми

УЄФА відкрив провадження за фактом порушень під час поєдинку 4 туру групового турніру Ліги чемпіонів 2018/19 ЦСКА – Рома.

Московський ЦСКА звинувачується у неналежній поведінці уболівальників під час поєдинку проти Роми в рамках 4 туру Ліги чемпіонів, інформує офіційний сайт УЄФА.

ЦСКА – Рома – 1:2 – відео голів та огляд матчу

Вболівальники російського клубу блокували проходи на сходах, а також кидали на поле заборонені предмети. До слова, перед першим поєдинком цих команд у Римі фанати ЦСКА постраждали внаслідок виходу з ладу ескалатора у метро.

Справа буде розглянута 22 листопада. Нагадаємо, матч ЦСКА – Рома завершився перемогою італійців з рахунком 2:1.