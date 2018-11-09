УЕФА открыл дело против Спартака из-за неудовлетворительного поведения болельщиков – клубу грозят серьезные санкции

Московский Спартак рискует получить серьезное наказание от УЕФА за действия своих фанатов во время поединка 4 тура группового турнира Лиги Европы против Рейнджерс.

УЕФА открыл производство против московского Спартака из-за поведения болельщиков во время матча Лиги Европы против шотландского Рейнджерс, информирует официальный сайт Организации.

Российские фанаты бросали на поле запрещенные предметы (из-за чего матч даже был прерван), один из которых упал в непосредственной близости от игрока Рейнджерс. Кроме того, болельщики блокировали проходы на лестнице.

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Интересно, что ранее аналогичное производство было открыто и против ЦСКА Москва.

Также против Спартака и Рейнджерс открыто производство по факту начала поединка с опозданием. Дело будет рассмотрено Дисциплинарным комитетом УЕФА 13 декабря.

По информации российских СМИ, Спартак рискует получить наказание в виде штрафа, а также проведения минимум одного домашнего матча Лиги Европы без зрителей.