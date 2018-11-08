Спартак – Рейнджерс: через поведінку російських вболівальників матч був перерваний на кілька хвилин

Поєдинок 4 туру групового турніру Ліги Європи Спартак Москва – Рейнджерс був зупинений через дії російських вболівальників, які використовували піротехніку.

У першому таймі матчу Спартак – Рейнджерс прихильники господарів кидали на поле димові ракети. Одна з них впала у двох метрах від гравця Рейнджерс, повідомляє Championat.

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Арбітр матчу змушений був зупинити поєдинок на кілька хвилин через сильне задимлення на полі стадіону. Втім, пізніше гра відновилась, а сам матч завершився феєричною перемогою підопічних Рауля Ріанчо з рахунком 4:3.

Ймовірно, через такі дії своїх фанатів московський клуб отримає покарання від Дисциплінарного комітету УЄФА.

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