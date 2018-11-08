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Спартак – Рейнджерс: через поведінку російських вболівальників матч був перерваний на кілька хвилин

23:07 755 Читать на русском
Спартак – Рейнджерс: через поведінку російських вболівальників матч був перерваний на кілька хвилин
Матч Спартак – Рейнджерс був перерваний / фото: ФК Спартак

Поєдинок 4 туру групового турніру Ліги Європи Спартак Москва – Рейнджерс був зупинений через дії російських вболівальників, які використовували піротехніку.

У першому таймі матчу Спартак – Рейнджерс прихильники господарів кидали на поле димові ракети. Одна з них впала у двох метрах від гравця Рейнджерс, повідомляє Championat.

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Арбітр матчу змушений був зупинити поєдинок на кілька хвилин через сильне задимлення на полі стадіону. Втім, пізніше гра відновилась, а сам матч завершився феєричною перемогою підопічних Рауля Ріанчо з рахунком 4:3.

Ймовірно, через такі дії своїх фанатів московський клуб отримає покарання від Дисциплінарного комітету УЄФА.

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Ліга Європи4 турВідкриття Арена (Спартак) (Москва)

Спартак Москва - Рейнджерс: Четвер 08 листопада 2018

Спартак Москва
Матч завершено
4 : 3
Рейнджерс
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Теги
Ліга Європи футбольні фанати Рейнджерс Рейнджерс Спартак Москва Спартак Москва Спартак Москва - Рейнджерс
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