УЄФА відкрив справу проти Кондогбія – хавбек Валенсії звинувачується у навмисному отриманні жовтої картки

Півзахисник Валенсії Жоффрей Кондогбія звинувачується у навмисному отриманні жовтої картки в матчі 1/16 фіналу Ліги Європи проти Селтіка.

На останніх хвилинах зустрічі Селтік – Валенсія (0:2) Жоффрей Кондогбія отримав жовту картку за затримку часу. Через це попередження 26-річний хавбек не зіграє у матчі-відповіді.

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Проте Кондогбія ризикує отримати додатковий матч дискваліфікації. Дисциплінарний комітет УЄФА вже відкрив провадження та підозрює півзахисника у навмисному отриманні попередження. Справа буде розглянута 21 лютого, інформує офіційний сайт Організації.

До слова, раніше УЄФА відкрив аналогічну справу проти Серхіо Рамоса.

Матч Валенсія – Селтік відбудеться у четвер, 21 лютого.