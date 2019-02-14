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Ліга Європи: Челсі та Наполі здобули впевнені перемоги, Валенсія обіграла Спортінг

14 лютого 23:59 248 Читать на русском
Ліга Європи: Челсі та Наполі здобули впевнені перемоги, Валенсія обіграла Спортінг
Цюріх – Наполі – 1:3

Відбулися чергові матчі 1/16 фіналу Ліги Європи.

Ліга Європи. Плей-офф, 1/16 фіналу

Брюгге – Зальцбург – 2:1

Голи: Уеслі, 81, Денсвіл, 65 – Юнузовіч, 17

Вікторія – Динамо Загреб – 2:1

Голи: Перніка, 54, 83 – Ольмо, 41

Мальме – Челсі – 1:2

Голи: Крістіансен, 79 – Барклі, 30, Жиру, 58

Селтік – Валенсія – 0:2

Голи: Черишев, 42, Собріно, 49

Спортінг – Вільяреал – 0:1

Гол: Альфонсо, 3

Цюріх – Наполі – 1:3

Голи: Кололлі, 83 (п) – Інсіньє, 12, Кальєхон, 21, Зелінскі, 77

Шахтар в меншості розписав результативну нічию з Айнтрахтом

Челсі на виїзді легко обіграв Мальме. Дебютний гол в єврокубках забив забив Барклі, а ще один м'яч на рахунку Жиру. Шведи спромоглися відповісти лише влучним ударом Крістіансена.

Наполі в гостях розгромив Цюріх. Взяття воріт на себе записали Кальєхон, Інсіньє та Зелінскі. Гол престижу за швейцарців забив Кололлі, реалізувавши пенальті.

Валенсія обіграла лісабонський Спортінг, а Вільяреал – Селтік.

Вікторія Пльзень та Брюгге здобули вольові перемоги над Динамо Загреб та Зальцбургом відповідно.

Ліга Європи1/16 фіналу

Селтік - Валенсія: Четвер 14 лютого 2019

Селтік
Матч завершено
0 : 2
Валенсія
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Ліга Європи Селтік - Валенсія Спортінг Лісабон - Вільяреал Цюріх - Наполі Мальме Мальме Цюріх Цюріх Брюгге - Зальцбург Вікторія Пльзень - Динамо Загреб Мальме - Челсі Динамо Загреб Динамо Загреб Зальцбург Зальцбург Брюгге Брюгге Вікторія Пльзень Вікторія Пльзень Вільяреал Вільяреал Спортінг Лісабон Спортінг Лісабон Селтік Селтік Челсі Челсі Валенсія Валенсія
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