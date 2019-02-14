Ліга Європи: Челсі та Наполі здобули впевнені перемоги, Валенсія обіграла Спортінг

Відбулися чергові матчі 1/16 фіналу Ліги Європи.
Ліга Європи. Плей-офф, 1/16 фіналу
Брюгге – Зальцбург – 2:1
Голи: Уеслі, 81, Денсвіл, 65 – Юнузовіч, 17
Вікторія – Динамо Загреб – 2:1
Голи: Перніка, 54, 83 – Ольмо, 41
Мальме – Челсі – 1:2
Голи: Крістіансен, 79 – Барклі, 30, Жиру, 58
Селтік – Валенсія – 0:2
Голи: Черишев, 42, Собріно, 49
Спортінг – Вільяреал – 0:1
Гол: Альфонсо, 3
Цюріх – Наполі – 1:3
Голи: Кололлі, 83 (п) – Інсіньє, 12, Кальєхон, 21, Зелінскі, 77
Шахтар в меншості розписав результативну нічию з Айнтрахтом
Челсі на виїзді легко обіграв Мальме. Дебютний гол в єврокубках забив забив Барклі, а ще один м'яч на рахунку Жиру. Шведи спромоглися відповісти лише влучним ударом Крістіансена.
Наполі в гостях розгромив Цюріх. Взяття воріт на себе записали Кальєхон, Інсіньє та Зелінскі. Гол престижу за швейцарців забив Кололлі, реалізувавши пенальті.
Валенсія обіграла лісабонський Спортінг, а Вільяреал – Селтік.
Вікторія Пльзень та Брюгге здобули вольові перемоги над Динамо Загреб та Зальцбургом відповідно.