Ліга Європи: Челсі та Наполі здобули впевнені перемоги, Валенсія обіграла Спортінг

Відбулися чергові матчі 1/16 фіналу Ліги Європи.

Ліга Європи. Плей-офф, 1/16 фіналу

Брюгге – Зальцбург – 2:1

Голи: Уеслі, 81, Денсвіл, 65 – Юнузовіч, 17

Вікторія – Динамо Загреб – 2:1

Голи: Перніка, 54, 83 – Ольмо, 41

Мальме – Челсі – 1:2

Голи: Крістіансен, 79 – Барклі, 30, Жиру, 58

Селтік – Валенсія – 0:2

Голи: Черишев, 42, Собріно, 49

Спортінг – Вільяреал – 0:1

Гол: Альфонсо, 3

Цюріх – Наполі – 1:3

Голи: Кололлі, 83 (п) – Інсіньє, 12, Кальєхон, 21, Зелінскі, 77

Шахтар в меншості розписав результативну нічию з Айнтрахтом

Челсі на виїзді легко обіграв Мальме. Дебютний гол в єврокубках забив забив Барклі, а ще один м'яч на рахунку Жиру. Шведи спромоглися відповісти лише влучним ударом Крістіансена.

Наполі в гостях розгромив Цюріх. Взяття воріт на себе записали Кальєхон, Інсіньє та Зелінскі. Гол престижу за швейцарців забив Кололлі, реалізувавши пенальті.

Валенсія обіграла лісабонський Спортінг, а Вільяреал – Селтік.

Вікторія Пльзень та Брюгге здобули вольові перемоги над Динамо Загреб та Зальцбургом відповідно.