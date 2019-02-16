УЕФА открыл дело против Кондогбия – хавбек Валенсии обвиняется в умышленном получении желтой карточки

Полузащитник Валенсии Жоффрей Кондогбия обвиняется в умышленном получении желтой карточки в матче 1/16 финала Лиги Европы против Селтика.

На последних минутах встречи Селтик – Валенсия (0: 2) Жоффрей Кондогбия получил желтую карточку за задержку времени. Из-за этого предупреждения 26-летний хавбек не сыграет в ответном матче.

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Однако Кондогбия рискует получить дополнительный матч дисквалификации. Дисциплинарный комитет УЕФА уже открыл производство и подозревает полузащитника в умышленном получении предупреждения. Дело будет рассмотрено 21 февраля, информирует официальный сайт Организации.

К слову, ранее УЕФА открыл аналогичное дело против Серхио Рамоса.

Матч Валенсия – Селтик состоится в четверг, 21 февраля.