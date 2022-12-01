За справу взялася слідча палата фінансового контролю за клубами.

УЄФА відкрив розслідування щодо Ювентуса, щоб зрозуміти, чи не було з боку туринського клубу прозведено фінансових махінацій. Про це повідомляє офіційний сайт УЄФА.

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За справу взялася слідча палата фінансового контролю за клубами (CFCB). Вона перевірить можливе порушення туринцями правил клубного ліцензування та фінансового fair play.

Раніше туринська прокуратура розпочала розслідування щодо неправомірних операцій на трансферному ринку, які призвели до збалансування звітності "старої синьйори".

З цієї причини рада директорів Ювентуса у повному складі подала у відставку.

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