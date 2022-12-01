Генеральний директор Інтера Джузеппе Маротта може знову перебратись до Ювентуса.

Ювентус почав переговори з Джузеппе Мароттою, аби переконати його повернутись в Турин, повідомляє журналіст Руді Галетті.

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Наразі функціонер працює в Інтері, а його контракт розрахований до 2025 року. До цього Маротта працював в Ювентусі з 2010 по 2018 роки.

Нагадаємо, що за період роботи Джузеппе у стані "Старої синьйори" клуб здобув 7 чемпіонатів Італії, 3 Кубка Італії та 4 Суперкубка Італії.

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