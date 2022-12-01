За дело взялась следственная палата по финансовому контролю за клубами.

УЕФА открыл расследование в отношении Ювентуса, чтобы понять, не были ли со стороны туринского клуба проведены финансовые махинации. Об этом сообщает официальный сайт УЕФА.

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За дело взялась следственная палата по финансовому контролю за клубами (CFCB). Она проверит возможное нарушение туринцами правил клубного лицензирования и финансового fair play.

Ранее туринская прокуратура начала расследование, касающееся неправомерных операций на трансферном рынке, которые привели к сбалансированию отчётности "старой синьоры".

По этой причине совет директоров Ювентуса в полном составе подал в отставку.

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