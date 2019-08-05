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УЄФА призначив арбітрів на матчі Зорі та Маріуполя в Лізі Європи

20:13 803 Читать на русском
УЄФА призначив арбітрів на матчі Зорі та Маріуполя в Лізі Європи
Сандро Шерер / Соцмережі

Зоря та Маріуполь дізнались арбітрів, які розсудять поєдинки Ліги Європи проти ЦСКА Софія та АЗ відповідно.

 

Матч третього кваліфікаційного раунду Ліги Європи між Зорею та ЦСКА Софія обслуговуватиме швейцарська бригада арбітрів на чолі з Сандро Шерером. На лініях йому допомагатимуть Стефан Де Алмейда та Бекім Зогай.

Зоря дізналася потенційного суперника у плей-офф кваліфікації Ліги Європи

Поєдинок між Маріуполем та АЗ, які зустрінуться на аналогічній стадії, розсудять арбітри з Данії. Головний рефері – Міхаель Тукгаард. Лайнсмени – Крістіан Бріксен та Елвіс Борік.

Маріуполь дізнався потенційного суперника у плей-офф кваліфікації Ліги Європи

Нагадаємо, матч ЦСКА Софія – Зоря відбудеться 8 серпня, початок о 20:30, поєдинок між Маріуполем та АЗ розпочнеться у той же день, на півгодини раніше.

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Теги
Ліга Європи Арбітри Маріуполь - АЗ ЦСКА Софія - Зоря Зоря Зоря Маріуполь Маріуполь
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