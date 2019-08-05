УЄФА призначив арбітрів на матчі Зорі та Маріуполя в Лізі Європи

Зоря та Маріуполь дізнались арбітрів, які розсудять поєдинки Ліги Європи проти ЦСКА Софія та АЗ відповідно.

Матч третього кваліфікаційного раунду Ліги Європи між Зорею та ЦСКА Софія обслуговуватиме швейцарська бригада арбітрів на чолі з Сандро Шерером. На лініях йому допомагатимуть Стефан Де Алмейда та Бекім Зогай.

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Поєдинок між Маріуполем та АЗ, які зустрінуться на аналогічній стадії, розсудять арбітри з Данії. Головний рефері – Міхаель Тукгаард. Лайнсмени – Крістіан Бріксен та Елвіс Борік.

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Нагадаємо, матч ЦСКА Софія – Зоря відбудеться 8 серпня, початок о 20:30, поєдинок між Маріуполем та АЗ розпочнеться у той же день, на півгодини раніше.