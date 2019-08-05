Маріуполь дізнався потенційного суперника у плей-офф кваліфікації Ліги Європи

У швейцарському Ньйоні відбулося жеребкування раунду плей-офф кваліфікації Ліги Європи. Маріуполь дізнався потенційного суперника.

У разі проходу нідерландського АЗ приазовці у раунді плей-офф кваліфікації Ліги Європи зустрінуться з переможцем пари Антверпен/Вікторія Пльзень.

Зоря дізналася потенційного суперника у плей-офф кваліфікації Ліги Європи

Перший матч відбудеться 22 серпня на полі переможця дуелі між представниками Нідерландів та України, а матч-відповідь – 29 серпня.

Нагадаємо, поєдинки Маріуполя та АЗ відбудуться 8 і 15 серпня. Переможець проходить до наступної стадії, поразка означатиме виліт з цьогорічного розіграшу другого євротурніру.

Результати жеребкування раунду плей-офф кваліфікації Ліги Європи