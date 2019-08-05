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УЕФА назначил арбитров на матчи Зари и Мариуполя в Лиге Европы

20:13 42 Читати українською
УЕФА назначил арбитров на матчи Зари и Мариуполя в Лиге Европы
Сандро Шерер / Соцсети

Заря и Мариуполь узнали арбитров, которые рассудят поединки Лиги Европы против ЦСКА София и АЗ соответственно.

 

Матч третьего квалификационного раунда Лиги Европы между Зарей и ЦСКА будет обслуживать швейцарская бригада арбитров во главе с Сандро Шерером. На линиях ему будут помогать Стефан Де Алмейда и Беким Зогай.

Заря узнала потенциального соперника в плей-офф квалификации Лиги Европы

Поединок между Мариуполем и АЗ, которые встретятся на аналогичной стадии, рассудят арбитры из Дании. Главный рефери – Михаэль Тукгаард. Лайнсмены – Кристиан Бриксен и Элвис Борик.

Мариуполь узнал потенциального соперника в плей-офф квалификации Лиги Европы

Напомним, матч ЦСКА – Заря состоится 8 августа, начало в 20:30, поединок между Мариуполем и АЗ начнется в тот же день на полчаса раньше.

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Мариуполь Мариуполь Лига Европы Мариуполь - АЗ Арбитры ЦСКА София - Заря Заря Заря
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