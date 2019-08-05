Зоря дізналася потенційного суперника у плей-офф кваліфікації Ліги Європи

У швейцарському Ньйоні відбулося жеребкування раунду плей-офф кваліфікації Ліги Європи, де, можливо, гратиме луганська Зоря.

Якщо Зоря в наступному раунді пройде віце-чемпіона Болгарії ЦСКА, то в плей-офф кваліфікації Ліги Європи зустрінеться з переможцем пари Люцерн – Еспаньйол.

Перший поєдинок вирішального етапу кваліфікації відбудеться 22 серпня, а матч-відповідь – 29 серпня. Якщо Зоря проб'ється до цієї стадії турніру, то проведе першу зустріч на виїзді.

У цей четвер, 8 серпня, луганці протистоятимуть ЦСКА в Болгарії. Зустріч розпочнеться о 20:30 за київським часом. Домашній поєдинок проти болгар через тиждень визначить, чи зіграє Зоря в раунді плей-офф з кимось з пари Люцерн – Еспаньйол.

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