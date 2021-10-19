УЄФА у своєму Твіттері пригадав гол Хацкевича у ворота Ньюкасла у сезоні 2002/03, таким чином привітавши екс-зірку Динамо із 48-річчям.

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До слова, тоді кияни виграли в домашніх стінах з рахунком 2:0. Перший гол забив Максим Шацьких.

Нагадаємо, Хацкевич перейшов в Динамо у 1996 р. і виступав за київський клуб до 2004 р. У 2010-му повернувся в Динамо і чотири роки тренував молодіжну команду. У червні 2017-го очолив головну команду і працював з нею до серпня 2019 року. За цей час виграв два Суперкубки України та двічі завойовував срібні медалі чемпіонату України. Нині фахівець перебуває у творчій відпустці.

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