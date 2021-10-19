"Нічия з Бенфікою – судячи з того, як складався матч – скоріше негативний результат для Динамо. Тому що забили гол наприкінці, VAR скасував його. Чого не вистачило для перемоги? Мені здається, везіння. Гра була, моменти були, в обороні добре грали, навіть гол забили.

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Чи налаштовував нас якось перед матчем з Баварією Суркіс? Ні. Лише після матчу вже розбори були. До зустрічі тільки тренер налаштовував. Баварія – хороший суперник. У нас не вийшло виконати всі вказівки тренера, через це так і програли. Після поразки багато було сказано. Луческу був незадоволений. І керівництво, і тренер, і всі футболісти незадоволені.

Чи зіграє на руку Динамо те, що Барселона зараз не в найкращому стані? Каталонці хоч в найкращому, хоч не в найкращому стані – дуже хороша команда. Думаю, буде дуже цікавий матч. Важко буде у будь-якому випадку. Будемо намагатися перемогти", – сказав Антюх у програмі "Футбольний формат".

Нагадаємо, поєдинок між іспанською та українською командами відбудеться у середу, 20 жовтня. Початок зустрічі о 19:45.

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