УЕФА в своем Твиттере вспомнил гол Хацкевича в ворота Ньюкасла в сезоне 2002/03, таким образом поздравив экс-звезду Динамо с 48-летием.

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К слову, тогда киевляне выиграли в домашних стенах со счетом 2:0. Первый гол забил Максим Шацких.

Напомним, Хацкевич перешел в Динамо в 1996 г. и выступал за киевский клуб до 2004 г. В 2010-м вернулся в Динамо и четыре года тренировал молодежную команду. В июне 2017-го возглавил главную команду и работал с ней до августа 2019 года. За это время выиграл два Суперкубка Украины и дважды завоевывал серебряные медали чемпионата Украины. Сейчас специалист находится в творческом отпуске.

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