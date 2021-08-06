УЄФА приховав корупційний скандал – кілька працівників організації були арештовані
Союз європейських футбольних асоціацій продовжує паплюжити свою репутацію.
Ще у квітні поліція арештувала кількох осіб зі штаб-квартири УЄФА, двоє з них потрапили до в'язниці, повідомляє швейцарське видання Blick.
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Усі затримані підозрюються у корупційних схемах з платежами постачальникам послуг. В організації не було жодних офіційних заяв щодо цього інциденту.
Зараз усі фігуранти справи перебувають на волі, але місцева поліція продовжує розслідування. Швейцарська прокуратура підтвердила інформацію про відкриття справи щодо корупції в УЄФА.
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