Ще у квітні поліція арештувала кількох осіб зі штаб-квартири УЄФА, двоє з них потрапили до в'язниці, повідомляє швейцарське видання Blick.

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Усі затримані підозрюються у корупційних схемах з платежами постачальникам послуг. В організації не було жодних офіційних заяв щодо цього інциденту.

Зараз усі фігуранти справи перебувають на волі, але місцева поліція продовжує розслідування. Швейцарська прокуратура підтвердила інформацію про відкриття справи щодо корупції в УЄФА.

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