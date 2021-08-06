Еще в апреле полиция арестовала нескольких человек из штаб-квартиры УЕФА, двое из них попали в тюрьму, сообщает швейцарское издание Blick.

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Все задержанные подозреваются в коррупционных схемах с платежами поставщикам услуг. В организации не было никаких официальных заявлений по этому инциденту.

Сейчас все фигуранты дела находятся на свободе, но местная полиция продолжает расследование. Швейцарская прокуратура подтвердила информацию об открытии дела о коррупции в УЕФА.

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