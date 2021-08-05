Відповідне рішення УЄФА ухвалив у липні, а тепер отримав погодження ФІФА. Відтак, арбітри зможуть розраховувати на допомогу відеоасистента у решті матчів, повідомляє офіційний сайт організації.

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Зазначається, що система буде працювати на всіх матчах відбірного циклу вже з четвертого туру, тобто починаючи з вересня 2021 року. Про забезпечення роботи VAR безпосередньо на стадіонах національних асоціацій подбає УЄФА. Робота системи буде забезпечуватися шляхом використання спеціальних фургонів, наданих постачальниками послуг VAR для УЄФА.

Нагадаємо, що збірна України у відборі на катарський чемпіонат світу веде боротьбу в групі D. Після трьох матчів "синьо-жовті" набрали три очки і посідають друге місце, але решта команд, крім Франції, провели менше поєдинків.

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