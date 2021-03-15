Прес-служба Союзу європейських асоціацій має хорошу пам'ять та пригадала матч за участі "гірників" у 2007 році.

15 березня 2007 року Шахтар в 1/8 фіналу Кубка УЄФА поступився Севільї (2:3) на Олімпійському стадіоні в Донецьку та вилетів з розіграшу за підсумками двох матчів.

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Героєм зустрічі став голкіпер Андрес Палоп, який на останніх секундах вразив ворота "гірників", перевівши гру в екстра-тайм та посприявши перемозі. УЄФА вирішив у своєму Twitter пригадати фатальний для Шахтаря день 14 років опісля.

До слова, на донеччан очікує тепер ще один надважливий поєдинок – матч-відповідь проти Роми на НСК Олімпійський після фіаско 0:3 на виїзді.

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