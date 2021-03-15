Пресс-служба Союза европейских ассоциаций имеет хорошую память и вспомнила матч с участием "горняков" в 2007 году.

15 марта 2007 года Шахтер в 1/8 финала Кубка УЕФА уступил Севилье (2:3) на Олимпийском стадионе в Донецке и вылетел из розыгрыша по итогам двух матчей.

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Героем встречи стал голкипер Андрес Палоп, который на последних секундах поразил ворота "горняков", переведя игру в экстра-тайм и поспособствовав победе. УЕФА решил в своем Twitter вспомнить роковой для Шахтера день 14 лет спустя.

К слову, дончан ожидает теперь еще один важнейший поединок – ответный матч против Ромы на НСК Олимпийский после фиаско 0:3 на выезде.

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