Міланське видання La Gazzetta dello Sport прогнозовано присвятило передовицю дивовижному порятунку місцевих "россонері" на Олд Траффорд. Проте, знайшлося місце і для звитяги римлян. Лейтмотив двобою із Шахтарем передає навіть заголовок звіту – "Злет Роми з приголомшливим Ель-Шаараві". Гру підопічних Фонсеки журналісти "ґадзетти" не соромляться іменувати ідеальною, а найбільшої похвали удостоїлися Пеллегріні, "Фараон" і Манчіні. Окремо журналіст Андреа Пульєзе відзначив голкіпера Лопеса, який мінімум тричі рятував "вовків".

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Розгромлений Шахтар GdS відверто розчарував. Перший тайм "гірники" витратили на освоєння на монументальному Олімпіко. Далі ж, пропустивши, спробували відновити ігровий баланс, але відверто здалися на милість переможцю в ендшпілі. Такий сценарій запустив "режисер" Фонсека. Після першого м'яча Рома свідомо "сіла" в оборону, щоб не дати змоги донеччанам перезавантажити матч. Активність же "гірників" на старті другої половини вміло погасив упевненою грою у воротах ще один герой римлян – Пау Лопес.

Ключовим епізодом у протистоянні в "ґадзетті" вважають появу Стефана Ель-Шаараві на заміну. Розриви в оборонних редутах гостей призвели до появи зайвого простору, яким зрештою і скористався "Фараон". Він наче на велосипеді об'їхав Вітао та переграв Трубіна, потім міг оформляти дубль, але останній цвях у домовину Шахтаря вбив не єгипетський італієць, а центрбек Манчіні. Завіса опускається, і до столиці України Рома може їхати в безпеці.

Зате для римської Corriere dello Sport дуель на Олімпіко – головна страва четверга. "Що за ніч! Шахтар розбитий 3:0". У цьому заголовку столичної газети відображено всю сіль поєдинку "вовків" проти донеччан. Чільне місце на передовиці для розгрому від команди Фонсеки забезпечив джокер португальця Ель-Шаараві. Та вже після першого тайму перевага Роми була заслуженою. CdS зробила невтішний для українського гранда вердикт – повна беззубість в атаці до перерви.

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Друга ж половина – соло-виступ "Фараона". Його гол столична газета небезпідставно назвала "знущальним" і констатувала справжнє повернення форварда до Італії. Повне домінування Роми впродовж 90 хвилин гри з п'ятьма італійцями в складі ще й стало доброю заявкою на провідну роль у найближчих матчах "Скуадри Адзурри" в кваліфікації до ЧС-2022. Натомість матч-відповідь проти Шахтаря, поміж рядками, вже формальність для римлян.

Ще один герой вечора для видання – керманич Роми Паулу Фонсека. Фахівець добре розклав на прості складові структуру гри колишньої команди та випромінював упевненість до й під час поєдинку, а оптимізм – опісля нього. Головний сигнал від португальця, кажучи розмовною мовою, що він "кайфує" від роботи на чолі "вовків" і все ще продовжує опановувати тренерське ремесло. Не без успіху.

Не оминув увагою впевнену перемогу Роми й туринський Tuttosport. Присвятивши першу сторінку диву від Мілана в Манчестері, в столиці П'ємонту не забули і про "вовків". "Пеллегріні-Ель-Шаараві-Манчіні: Рома – супер", – коротке резюме двобою на Олімпіко від туринців. У звіті поєдинку головний акцент на закладений Фонсекою фундамент під чвертьфінал Ліги Європи. На Півночі Італії не соромляться визнати: Рома вже однією ногою у наступній стадії плей-офф.

Запорукою успіху римлян стала правильно обрана стратегія. "Вовки" з перших хвилин увімкнулися, закрили підходи до воріт Лопеса й розгорнули власні атакувальні крила. Фатальна помилка донеччан, на думку оглядачів Tuttosport, висока лінія оборони. Римляни раз у раз знаходили шпарини в редутах "гірників". Власне капітан Роми Пеллегріні забив саме в такий момент.

А потуги сповненого рішучості Шахтаря після перерви вміло нівелював Пау Лопес. Ударна ж 5-хвилинка римлян під завісу поєдинку добила донеччан. Рома так добре контролювала хід матчу, що фактично не дала гостям жодного шансу на якийсь натяк на фінальний штурм. Упевнений результат у Римі робить підопічних Фонсеки чвертьфіналістом турніру де-факто.

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