Фінансовий фейр-плей більше не стане на перешкоді гучним трансферам великих клубів.

УЄФА готується до скасування фінансового фейр-плей та введення нової системи фінансового контролю, повідомляє Gazzetta dello Sport.

Манчестер Юнайтед підписав контракт з новим титульним спонсором на космічну суму

Очікується, що президент УЄФА Александер Чеферін оголосить про скасування ФФП вже завтра. За новою системою клуби отримають більшу свободу при здійсненні трансферів.

Нагадаємо, фінансовий фейр-плей діє з сезону 2011/12. Згідно з ним клуби не повинні витрачати коштів більше, ніж заробляють. Найгучніший прецендент стався у лютому 2020 року – тоді на два роки від єврокубків був відсторонили Манчестер Сіті, проте клубу вдалося досягти скасування дискваліфікації через CAS.

Історична дискваліфікація Манчестер Сіті: головні питання та відповіді – Гвардіола, шейх, Зінченко, суди, інші загрози