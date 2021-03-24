УЕФА готовится к отмене финансового фэйр-плей и введение новой системы финансового контроля, сообщает Gazzetta dello Sport.

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Ожидается, что президент УЕФА Александр Чеферин объявит об отмене ФФП уже завтра. По новой системе клубы получат большую свободу при осуществлении трансферов.

Напомним, финансовый фэйр-плей действует с сезона 2011/12. По нему клубы не должны тратить больше средств, чем зарабатывают. Самый громкий прецедент произошел в феврале 2020 года – тогда на два года от еврокубков был отстранен Манчестер Сити, однако клубу удалось достичь отмены дисквалификации через CAS.

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