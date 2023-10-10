Спочатку зустріч відбору до Євро-2024 було заплановано на четвер, 12 жовтня. Однак після вторгнення терористичного угруповання ХАМАС на територію Ізраїлю УЄФА переніс гру на невизначену дату. У вівторок, 10 жовтня, організація знайшла "вікно" для зустрічі і назвала нову дату матчу – 15 листопада. Про це інформує one.co.il.

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Тим часом Ізраїльська футбольна асоціація на чолі з головою Шино Зьорцем продовжує вести переговори з керівниками УЄФА щодо перенесення матчу національної команди з Косово. Ця зустріч запланована на неділю, 15 жовтня. Футбольна асоціація дала зрозуміти керівникам УЄФА, що Ізраїль перебуває у стані війни: у країні понад 900 убитих, близько 2700 поранених, сотні похоронів. Ізраїлю зараз не до футболу.

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