Изначально встреча отбора к Евро-2024 была запланирована на четверг, 12 октября. Однако после вторжения террористической группировки ХАМАС на территорию Израиля УЕФА перенёс игру на неопределенную дату. Во вторник, 10 октября, организация нашла "окно" для встречи и назвал новую дату матча – 15 ноября. Об этом информирует one.co.il.

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Тем временем Израильская футбольная ассоциация во главе с председателем Шино Зёрцем продолжает вести переговоры с руководителями УЕФА о переносе матча национальной команды с Косово. Эта встреча запланирована на воскресенье, 15 октября. Футбольная ассоциация дала понять руководителям УЕФА, что Израиль находится в состоянии войны: в стране более 900 убитых, около 2700 раненых, сотни похорон. Израилю сейчас не до футбола.

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