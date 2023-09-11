Європейський футбольний союз раптом змилостився над представниками країни, яка вже півтора року веде війну на території України.

Російська бригада суддів отримала призначення на матч жіночої Ліги націй між Вірменією та Казахстаном. Відповідне рішення опубліковане на офіційному сайті УЄФА.

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Всі четверо арбітринь – представниці країни-терориста. Очолює цю сумнівну компанію Вєра Опейкіна. Матч відбудеться 26 вересня, тому УЄФА ще має час виправити своє ганебне рішення.

Нагадаємо, відразу після початку повномасштабного вторгнення російські клуби, збірні, судді були відстороненні від участі в змаганнях під егідою УЄФА та ФІФА. Організації півтора року дотримувалися цієї політики, але зараз стався неприємний "збій".

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