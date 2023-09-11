Европейский футбольный союз вдруг сжалился над представителями страны, которая уже полтора года ведет войну на территории Украины.

Российская бригада судей получила назначение на матч женской Лиги наций между Арменией и Казахстаном. Соответствующее решение опубликовано на официальном сайте УЕФА.

Россия снова погрязла во лжи: никто из легенд не приехал на "матч памяти" Цымбаларя – были Тимощук и экс-тренер Динамо

Все четверо арбитров – представительницы страны-террориста. Возглавляет эту сомнительную компанию Вера Опейкина. Матч состоится 26 сентября, поэтому у УЕФА еще есть время исправить свое позорное решение.

Напомним, сразу после начала полномасштабного вторжения российские клубы, сборные, судьи были отстранены от участия в соревнованиях под эгидой УЕФА и ФИФА. Организации полтора года придерживались этой политики, но сейчас произошел неприятный "сбой".

"Некоторые думают, что это хулиганы. На самом деле – это великие люди": истории футбольных фанатов, отдавших жизнь за Украину