УЕФА официально вернул россиян на международную арену – доказательства позорного решения
Европейский футбольный союз вдруг сжалился над представителями страны, которая уже полтора года ведет войну на территории Украины.
Российская бригада судей получила назначение на матч женской Лиги наций между Арменией и Казахстаном. Соответствующее решение опубликовано на официальном сайте УЕФА.
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Все четверо арбитров – представительницы страны-террориста. Возглавляет эту сомнительную компанию Вера Опейкина. Матч состоится 26 сентября, поэтому у УЕФА еще есть время исправить свое позорное решение.
Напомним, сразу после начала полномасштабного вторжения российские клубы, сборные, судьи были отстранены от участия в соревнованиях под эгидой УЕФА и ФИФА. Организации полтора года придерживались этой политики, но сейчас произошел неприятный "сбой".
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