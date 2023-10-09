УЄФА нещодавно ухвалив рішення повернути деякі команди країни-терористки до міжнародних змагань. Такі наміри обурили європейські держави, які почали відмовлятися від матчів за участю російських команд.

ФІФА повторила ганебне рішення УЄФА і порадувала Росію

Як інформує The Independent, серед деяких футбольних федерацій існує напруженість у зв'язку з рішенням допустити росіян до міжнародних турнірів. Багато асоціацій також дуже незадоволені тим, як УЄФА розглянув це питання – президент спілки Александер Чеферін просто вніс його до списку "інших тем" без попереднього повідомлення. Це стало сюрпризом для багатьох країн-членів УЄФА.

Тиск, що виник, спонукав УЄФА внести питання про допуск російських команд до порядку денного засідання виконавчого комітету, яке відбудеться у вівторок, 10 жовтня. Деякі джерела вважають, що рішення може бути змінено.

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