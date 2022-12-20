"УЄФА не може виключити СК Дніпро-1 з єврокубків, бо це не її юрисдикція. Є спеціальна палата по вирішенню спорів і це палата ФІФА, яка вже цю проблему підіймала, коли була знаменита справа Джаби Канкави. Тоді СК Дніпро-1 нормально "покошмарили", але формально він якось "відмився".

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Зараз, враховуючи, що структурно і юридично у клубі нічого не змінилося, важко уявити, що ця штука піде по другому колу. Це перше.

Друге. Навіть якщо ця палата спорів доведе, що СК Дніпро-1 і Дніпро мають певну автентичність, вони не можуть виключити команду з єврокубків і дискваліфікувати. Оскільки почнуться скарги, позови, судові засідання і це затягнеться надовго.

Третє. Щодо того, що там "стирчать вуха УАФ". Це дивно, адже свого часу саме УАФ захищала СК Дніпро-1 перед ФІФА, коли треба було довести, що СК Дніпро-1 не Дніпро. І коли УАФ ліцезувала СК Дніпро-1 – вона фактично визнала, що це новий клуб. І зараз йти проти самих себе трохи дивно", – сказав Співаковський у програмі "ТаТоТаке".

До слова, раніше Сергій Болотніков заявив, що в УЄФА надійшла скарга щодо того, що СК Дніпро-1 це старий футбольний клуб Дніпро. На його думку, це справа рук УАФ, яка веде війну з власником дніпровських команд Ігорем Коломойським.

Нагадаємо, СК Дніпро-1 посів у групі Е Ліги конференцій другу сходинку і пробився в 1/16 фіналу турніру, де зіграє з АЕК Ларнака. Перший поєдинок відбудеться на Кіпрі 16 лютого о 22:00. Матч-відповідь – за тиждень.

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