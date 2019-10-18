УЄФА назвав ключового та найперспективнішого гравців збірної України

У матеріалі про команди, які гарантували собі місце на Євро-2020, офіційний сайт УЄФА відзначив збірну України.

Ключовим гравцем "синьо-жовтих" автори матеріалу назвали Андрія Ярмоленка: "Найкращий бомбардир збірної України серед діючих футболістів з 37 голами (за всю історію попереду тільки Шевченко з 48). Повернувшись після важкої травми, знову показує блискучу гру".

Ярмоленко розкішно осоромив двох гравців Португалії, навіть не торкнувшись м'яча – УЄФА відзначив гру українця

А найперспективнішим у збірній України в УЄФА вважають Віктора Циганкова: "21-річний гравець не має гарантованого місця в основі, адже на його позиції правого вінгера можуть зіграти Ярмоленко і Марлос. Але попри це він приносить користь своїй команді".

Нагадаємо, збірна України гарантувала собі вихід на Євро-2020 після перемоги над Португалією (2:1).

Україна – Португалія: Пятов краде шоу в Роналду, наші люди знову в топ-5 гравців Євро – оцінки за диво-вихід на ЧЄ-2020