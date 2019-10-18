УЕФА назвал ключевого и самого перспективного игроков сборной Украины

В материале о командах, которые гарантировали себе место на Евро-2020, официальный сайт УЕФА отметил сборную Украины.

Ключевым игроком "сине-желтых" авторы материала назвали Андрея Ярмоленко: "Лучший бомбардир сборной Украины среди действующих футболистов с 37 голами (за всю историю впереди только Шевченко с 48). Вернувшись после тяжелой травмы, снова показывает блестящую игру".

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А самым перспективным в сборной Украины в УЕФА считают Виктора Цыганкова: "21-летний игрок не имеет гарантированного места в основе, ведь на его позиции правого вингера могут сыграть Ярмоленко и Марлос. Но несмотря на это он приносит пользу своей команде".

Напомним, сборная Украины гарантировала себе выход на Евро-2020 после победы над Португалией (2:1).

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