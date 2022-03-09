Кількість учасників фінальної стадії чемпіонату Європи знову може зрости. Не виключено, що вже на Євро-2028 гратимуть не 24, а 32 команди. Союз європейських футбольних асоціацій провів консультації з цього приводу, повідомляє Daily Mail.

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Щоправда, ідея розширення Євро вже має перших критиків. Асоціація професіональних футболістів (PFA) вважає, що це перетворить кваліфікацію на посміховисько, адже 32 із 55-ти збірних гратимуть у фінальній стадії. Крім того, збільшення кількості учасників знизить рівень турніру, а футболісти матимуть ще менше часу на відпочинок.

До слова, фаворитом на прийняття Євро-2028 вважають заявку Великобританії та Ірландії, яка може стати безальтернативною, якщо Туреччина зніме свою кандидатуру.

Нагадаємо, не так давно УЄФА вже збільшив кількість учасників фінальної частини Євро. У 2016-му та 2020 роках турнір проводився з 24-ма командами, серед яких була і Україна. Минулого року "синьо-жовті" вперше у своїй історії вийшли з групи та пробилися у чвертьфінал.

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