Количество участников финальной стадии чемпионата Европы снова может возрасти. Не исключено, что уже на Евро-2028 будут играть не 24, а 32 команды. Союз европейских футбольных ассоциаций провел консультации на этот счет, сообщает Daily Mail.

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Правда, у идеи расширения Евро уже есть первые критики. Ассоциация профессиональных футболистов (PFA) считает, что это превратит квалификацию в посмешище, ведь 32 из 55-ти сборных будут играть в финальной стадии. Кроме того, увеличение количества участников снизит уровень турнира, а у футболистов будет еще меньше времени на отдых.

К слову, фаворитом на принятие Евро-2028 считают заявку Великобритании и Ирландии, которая может стать безальтернативной, если Турция снимет свою кандидатуру.

Напомним, недавно УЕФА уже увеличил количество участников финальной части Евро. В 2016 и 2020 годах турнир проводился с 24 командами, среди которых была и Украина. В прошлом году "сине-желтые" впервые в своей истории вышли из группы и пробились в четвертьфинал.

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