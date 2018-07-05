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Уткин стал на защиту игрока, отчисленного из Карпат за поддержку сборной России

22:44 69 Читати українською
Уткин стал на защиту игрока, отчисленного из Карпат за поддержку сборной России
Василий Уткин / фото: соцсети

Российский журналист Василий Уткин поддержать Михаила Горту, которого прогнали из львовских Карпат из-за поддержки России.

Футбольный комментатор и журналист Василий Уткин поддержать 18-летнего вратаря Карпат Михаила Горту, которого выгнали из клуба за поддержку сборной России после победы над командой Испании в матче 1/8-финала ЧМ-2018.

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"Если человек не может открыто болеть на чемпионате мира за кого угодно, если он становится объектом травли на уровне правительства, черт возьми! Если его лишают работы, а в данном случае – ему 18 лет, еще и мечты...

Что я могу. Я могу только подписаться на его инстаграм. И предложить вам сделать то же самое", – рассуждает Уткин на своей странице в Твиттере.

Правда, пользователи соцсети сразу сразу обратили внимание Уткина на его же недальновидность:

"Ты лучше Сенцова поддержи, Вась. Какой уж почти 5 лет смотрит не футбол, а стену в своей камере. Или кому он нужен, раз здесь парня выгнали с футбольного клуба в ДРУГОЙ стране?", – написал пользователь Твиттер DMTRPDLK.

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"Василий, при всем уважении к вам, а вы бы болели за немцев в 44-м, если бы тогда был чемпионат? Здесь такая же история! Ну а что касается травли, не в вашей ли замечательной стране "травили" Макаревича и других не менее достойных людей за то, что они говорят и делают то, что думают?", – написал пользователь Твиттер Vitaly Balakhonov.

ЧМ 20181/8 финала

Испания - Россия: Воскресенье 01 июля 2018

Испания
Матч окончен
1 : 1
( осн. время 1 : 1 )
( пен. 3 : 4 )
Россия
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Россия Россия Испания - Россия Карпаты Карпаты Василь Уткін
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