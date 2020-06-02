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Уткін: Кар'єра Сьоміна в Динамо – це тотальна невдача

13:52 430 Читать на русском
Уткін: Кар'єра Сьоміна в Динамо – це тотальна невдача
Юрій Сьомін і Андрій Шевченко / Фото з відкритих джерел

Відомий російський коментатор Василь Уткін поділився думками щодо роботи колишнього керманича Динамо Юрія Сьоміна у київському клубі.

"Про кар'єру Юрія Сьоміна в Україні можна казати різне. Він зберіг хороші стосунки з сім'єю Суркісів, його добрим словом згадують київські вболівальники. Але, насправді, це була тотальна невдача. Він виграв всього один титул чемпіона за два своїх пришестя. А в іншому, він все програв Шахтарю.

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А український чемпіонат до того і зводиться: або Динамо, або Шахтар. Тому, другі місця і фіналісти це – поразки. І тоді, у півфіналі Кубка УЄФА з Шахтарем, Сьомін втратив реальний шанс вийти у фінал єврокубка. Тому це не можна вважати успіхом", – зазначив Уткін в ефірі програми "Футбольний клуб".

Нагадаємо, Сьомін тренував київське Динамо з 2008-го по 2009-й і з 2010-го по 2012-й роки. У сезоні 2008/09 здобув з "біло-синіми" золоті медалі української першості.

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Теги
Шахтар Шахтар Динамо Динамо Юрій Сьомін Юрій Сьомін Василь Уткін
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