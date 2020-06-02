Уткін: Кар'єра Сьоміна в Динамо – це тотальна невдача

Відомий російський коментатор Василь Уткін поділився думками щодо роботи колишнього керманича Динамо Юрія Сьоміна у київському клубі.

"Про кар'єру Юрія Сьоміна в Україні можна казати різне. Він зберіг хороші стосунки з сім'єю Суркісів, його добрим словом згадують київські вболівальники. Але, насправді, це була тотальна невдача. Він виграв всього один титул чемпіона за два своїх пришестя. А в іншому, він все програв Шахтарю.

"Якось ми з Сьоміним добряче напились": екс-зірка Металіста – про співпрацю з колишнім тренером Динамо

А український чемпіонат до того і зводиться: або Динамо, або Шахтар. Тому, другі місця і фіналісти це – поразки. І тоді, у півфіналі Кубка УЄФА з Шахтарем, Сьомін втратив реальний шанс вийти у фінал єврокубка. Тому це не можна вважати успіхом", – зазначив Уткін в ефірі програми "Футбольний клуб".

Нагадаємо, Сьомін тренував київське Динамо з 2008-го по 2009-й і з 2010-го по 2012-й роки. У сезоні 2008/09 здобув з "біло-синіми" золоті медалі української першості.

Шахтар – Динамо: Україна дасть насолоду на Євро, або Відомий іспанець знайшов "ангела", кращого за Марлоса