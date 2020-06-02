Уткин: Карьера Семина в Динамо – это тотальная неудача

Известный российский комментатор Василий Уткин поделился мыслями о работе бывшего наставника Динамо Юрия Семина в киевском клубе.

"О карьере Юрия Семина в Украине можно говорить разное. Он сохранил хорошие отношения с семьей Суркисов, его добрым словом вспоминают киевские болельщики. Но на самом деле это была тотальная неудача. Он выиграл всего один титул чемпиона за два своих пришествия. А в остальном, он все проиграл Шахтеру.

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А украинский чемпионат к тому и сводится: или Динамо, или Шахтер. Поэтому, вторые места и финалисты это – поражение. И тогда, в полуфинале Кубка УЕФА с Шахтером, Семин потерял реальный шанс выйти в финал еврокубка. Поэтому это нельзя считать успехом", – отметил Уткин в эфире программы "Футбольный клуб".

Напомним, Семин тренировал киевское Динамо с 2008-го по 2009-й и с 2010-го по 2012-й годы. В сезоне 2008/09 завоевал с "бело-синими" золотые медали украинского первенства.

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