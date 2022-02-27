Російський олігарх Роман Абрамович у ситуації з передачею Челсі вирішив і рибку з'їсти, і кісточкою не вдавитись.

"Роман Абрамович залишиться власником Челсі. Директор Марина Грановська разом із Петром Чехом подбає про кожен клубний аспект – продовження контрактів, нові трансфери та багато іншого.

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Абрамович зробив цей крок, щоб захистити Челсі як клуб, включаючи правління та гравців", – роз'яснив ситуацію інсайдер Фабріціо Романо.

Нагадаємо, Абрамович придбав Челсі у липні 2003 року. Нещодавно депутат від лейбористської партії Кріс Браян висунув олігарху звинувачення у корупції та допомозі режиму Путіна.

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