Усман Дембеле не хоче переходити в Баварію

Французький нападник не поспішає залишати Барселону.

Усман Дембеле не розглядає варіант з трансфером в Баварію, повідомляє Bild.

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Останній сезон у складі каталонського гранда вийшов для вінгера вкрай невдалим, однак він спробує довести головному тренеру команди Ернесто Вальверде свою важливість. На плани Дембеле не вплине навіть прихід Антуана Грізманна, який може обмежити і так незначний ігровий час Усмана. Для кращої підготовки до наступного сезону 22-річний гравець пожертвував частиною своєї відпустки.

Нагадаємо, до Барселони Дембеле виступав у складі іншого німецького гранда – Борусії Дортмунд.

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