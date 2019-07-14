Усман Дембеле не хочет переходить в Баварию

Французский нападающий не спешит покидать Барселону.

Усман Дембеле не рассматривает вариант с трансфером в Баварию, сообщает Bild.

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Последний сезон в составе каталонского гранда вышел для вингера крайне неудачным, однако он попытается доказать главному тренеру команды Эрнесто Вальверде свою важность. На планы Дембеле не повлияет даже приход Антуана Гризманна, который может ограничить и так незначительное игровое время Усмана. Для лучшей подготовки к следующему сезону 22-летний игрок пожертвовал частью своего отпуска.

Напомним, до Барселоны Дембеле выступал в составе другого немецкого гранда – Боруссии Дортмунд.

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